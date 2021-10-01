"Я підзвітний виборцям": Орбан виправдався щодо газової угоди з Росією

Прем'єр наголосив, що не може враховувати точку зору Києва в цих питаннях.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув критику України щодо газової угоди між Будапештом і російським "Газпромом".
Про це повідомляє Reuters.
"Прем'єр-міністр Угорщини підзвітний виборцям. Точка зору України в ситуації з поставками газу не може враховуватися", - сказав Орбан.
За його словами, без угоди з "Газпромом" угорським платникам податків довелося б платити за газ набагато більше.
Нагадаємо:
- 1 жовтня 2021 року, почав діяти контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу обсягом 4,5 млрд куб м на рік, згідно з яким газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік".
- Таким чином російська компанія "Газпром" від ранку 1 жовтня зупинила транзит газу до Угорщини через територію України.
- Тим часом у "Нафтогазі" оцінили втрати для України. Газовий контракт Угорщини та Росії призведе до зниження прокачування і збільшення витрат на транспортування блакитного палива через територію України. ГТС доведеться наростити кількість агрегатів для підтримки тиску в системі.