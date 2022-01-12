"Я прийду на "суд" і скажу те, що маю сказати": Саакашвілі зібрався на засідання

"Я прийду на "суд" і скажу те, що маю сказати": Саакашвілі зібрався на засідання

Засідання відбудеться у четвер, 13 січня.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що буде присутній на засіданні у Тбіліському міському суді 13 січня у справі про незаконний перетин ним кордону країни.

"Завтра я прийду на "суд" і скажу те, що маю сказати. Зустрінемось 13-го о 13:00", - написав Саакашвілі на сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем. Він не їв 50 днів. Його шпиталізували до військової лікарні через важкий стан здоров'я. Втім, наприкніці грудня його повернули назад до руставського тюремного закладу.

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