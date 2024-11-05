"Я розчарований": Сікорський зробив нову заяву про Волинську трагедію

Польський міністр звернувся до української влади з закликом надати дозвіл на відновлення ексгумації жертв, який призупинили 2017 року.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про відсутність прогресу у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це міністр сказав к інтерв’ю телеканалу TVN24.

За словами Сікорського, очільник МЗС України Андрій Сибіга обіцяв прогрес у питанні ексгумації до листопада.

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"Я розчарований, бо міністр закордонних справ України обіцяв мені поступ у цій справі до Дня всіх святих (1 листопада – ред.), але прогресу немає", – сказав польський міністр.

"Ми вважаємо, що це є частина європейського культурного коду, щоб тіла навіть ворогів поховати згідно з християнським обрядом. І Україна наче з тим погоджується, бо дозволила ексгумацію 100 тисяч солдатів Вермахту, які туди прибули як загарбники", – додав Сікорський.

Він також зробив звернення до української влади:

"Ми це зробимо за власний кошт, єдине, чого потребуємо – це дозволу на відновлення ексгумації, який призупинили у 2017 році".

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, Сікорський зауважив, що навіть між дуже добрими сусідами завжди є спірні питання, але питання війни для України є екзистенційним.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що блокуватиме вступ України до ЄС, допоки не вирішиться питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

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