"Я розплакалася": віцепрем’єрка розповіла, як статус кандидата в ЄС для України ухвалили за 30 секунд

"Я розплакалася": віцепрем’єрка розповіла, як статус кандидата в ЄС для України ухвалили за 30 секунд

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що зі сльозами на очах зустріла звістку про те, що державі було надано статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Стефанішина зізналася, що представники України до останнього моменту не знали, який буде рішення членів ЄС на саміті.

Про це вона сказала у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 25 червня.

"Я сама багато думала, в якому місці я застану це рішення, якими будуть мої відчуття. Але дуже була висока напруга", – поділилася віцепрем’єрка.

Вона ствердно відповіла на запитання, чи сумніви залишалися до останнього.

"Так. Ми не знали, як вплине дискусія щодо балканських країн на рішення по Україні. Ми мали, звичайно, інформацію по перебігу кожної хвилини цих дискусій. І в момент, коли завершилась дискусія по балканських країнах, я тільки почала морально готуватися до того, що зараз почнеться розгляд питання по Україні. Можуть бути такі-то, такі-то моменти", – розповіла Стефанішина.

"І я отримала відповідь, що Україна стала кандидатом в члени ЄС. Рішення було прийнято за 30 сеунд. І в цей момент – якась така природня реакція організму, звичайно, я розплакалася. Це були сльози, які виплеснули все напруження, всі емоції. Але більше це було розуміння, що це перший великий здобуток з часів незалежності. Однозначно", – наголосила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, за словами гендиректорки Урядового офісу Наталії Форсюк, на вступ України до ЄС може піти сім років.

Перші офіційні кроки до ЄС: що означає для України статус кандидата

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