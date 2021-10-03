"Я ще нічого не вирішив": Зеленський загадково прокоментував терміни свого президентства

"Я ще нічого не вирішив": Зеленський загадково прокоментував терміни свого президентства

Президент ще не вирішив, чи балотуватиметься на другий термін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не вирішив щодо другого президентського терміну. Він пояснив свої слова щодо тривалості президенства, поки не виконає всі обіцянки.

Слова Зеленського наводить пресслужба "Слуги народу" на партійному сайті.

"Я нічого не вирішив про другий термін. Я хотів би бути президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки", - заявив він присутнім депутатам.

"Партія "Слуга Народу" тільки народилась. Вона маленька, тільки "почала ходити". У всіх було мало досвіду, але є великий шлях і цей шлях ви можете пройти. Партія може змінюватися. Ми маємо працювати як одна команда", - додав президент.

Раніше Зеленський прокоментував своє бажання балотуватися на другий президентський термін. Він наголосив, що це не залежить від нього, "адже це вибір українців".

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