Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю - Зеленський

Найважливіше – працювати разом над тим, як завершити цю війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у заяві на платформі Х.

"Це наш головний пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо. Це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир", - йдеться у повідомленні.

"Ми знаємо, що Америка здатна досягти надзвичайних результатів – того, чого не змогли досягти інші. Щоб досягти успіху в завершенні цієї війни, нам потрібна єдність – єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, – а також сильні позиції та гарантії миру. Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир. Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок", - наголосив Зеленський.

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Раніше Зеленський сказав, що Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення іноземних військ на території України до вступу в НАТО.

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