"Я сказав Путіну, що він скоїв помилку": Макрон закликав не принижувати Росію

"Я сказав Путіну, що він скоїв помилку": Макрон закликав не принижувати Росію

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росію не можна принижувати зараз, щоб після завершення війни в Україні можна було вивести її з ізоляції дипломатичним шляхом.

Макрон також не виключив, що відвідає Україну, проте не уточнив, коли це могло б відбутися.

Про це повідомляє The Guardian.

Французький лідер сказав, що вторгнення до України стало "історичною та фундаментальною помилкою" президента РФ Володимира Путіна.

"Я думаю, і я сказав йому (Путіну – ред.), що він скоїв історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе – це одне, а змогти вибратися з цього – тяжкий шлях", ­– заявив Макрон.

Він також наголосив, що не можна "принижувати" Росію через війну в Україну задля того, щоб "коли завершаться бойові дії, ми могли прокласти вихід дипломатичним шляхом".

Раніше німецький політолог Сергій Сумленний пояснив, чому Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжують телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

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