"Я так не думаю": президент Литви вважає, що Росія не нападе, і пояснив чому

"Я так не думаю": президент Литви вважає, що Росія не нападе, і пояснив чому

Президент Литви Ґітанас Науседа висловив думку, що Росіє не піде на воєнне вторгнення до країни, проте надалі погрожуватиме і створюватиме додаткову напругу в регіоні.

Науседа також повідомив, що на території Литви вже розташовані війська НАТО.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

"Я так не думаю", – відповів президент на запитання про те, чи піде Росія на пряму конфронтацію з Литвою?

"Не думаю, що ми матимемо справу з воєнним вторгненням, бо ми є членом НАТО і захищенні статтею 5, яка ефективно забезпечує колективний захист. Але безумовно, вони далі брехатимуть і погрожуватимуть, створюючи додаткову напругу у регіоні", – пояснив Науседа.

"Саме з цієї причини ми очікуємо, що Європейська комісія ухвалить нові рекомендації стосовно транзиту, і що ці рекомендації будуть прозорими, сталими", – додав він, зазначивши, що Литва не відмовиться від виконання рішення ЄС про санкції проти Росії.

Президент Литви повідомив, що на території країни вже є війська НАТО.

"Ми вже маємо групи у складі 11 країн. Під проводом Німеччини вони діють. Я хотів би підкреслити значення мого нещодавнього спільного з канцлером Шольцом комюніке, в ході якого Німеччина оголосила зобов’язання збільшити військову присутність у Литві до рівня бригади. Німеччина має достатньо політичної волі, щоби підтримати нас у військовий спосіб у такий складний час", – запевнив Науседа.

Нагадаємо, на виконання рішення ЄС, від 18 червня Литва заборонила транзитне перевезення через свою територію підсанкційних товарів і технологій. Тож це ускладнило для Росії транспортування відповідних товарів до та з Калінінградської області, що розташована між Литвою та Польщею.

Російська сторона відреагувала на це погрозами. і держава почала 20 червня позапланові навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

Читайте також: