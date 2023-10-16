"Я в церкву не ходжу". Арахамія пояснив, чому Рада не поспішає забороняти УПЦ МП

За словами Арахамії, наразі парламент має зосередитися на більш важливих і терміновіших законопроєктах.
Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому у Верховній Раді не поспішають ухвалювати закон про заборону Московського патріархату в Україні.
Про це він розповів у коментарі виданню Liga.net.
"У мене є чіткі завдання, від них залежить зовнішнє фінансування від донорів, початок перемовин щодо вступу в ЄС і бюджетний процес, який має чіткі часові межі. Поки це не буде проголосовано – все решта я вважаю політичними позиціями різних партій", – заявив Арахамія
За його словами, наразі в парламенті на розгляді є багато резонансних рішень: від легалізації медичного канабісу до закону про зброю.
"Я знаходжусь над сутичкою. Я ні в ту, ні в іншу церкву не ходжу, тому можу дозволити собі розкіш спостерігати над змагальним процесом", – підсумував очільник фракції "Слуга народу".
Нагадаємо, що СБУ пропонує Верховній Раді розширити список підстав для заборони релігійних організацій і забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.
Також повідомлялося, що у Верховній Раді зібрали необхідні 226 підписів за звернення до голови ВР Руслана Стефанчука щодо розгляду заборони УПЦ МП в Україні.
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