"Я в цій гонитві до кінця": Байден переконує демократів, що придатний для переобрання

Байден відповів на дзвінок стурбованим членам своєї передвиборчої команди і сказав їм, що нікуди не збирається йти.

Президент США Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах 2024 року під час розмови з передвиборчим штабом та наполягав на зустрічах із законодавцями та губернаторами від Демократичної партії, що він придатний для переобрання, попри його хиткі результати в дебатах минулого тижня.

Про це пише Reuters.

Згідно з двома джерелами, знайомими з дзвінком, Байден під'єднався до телефонної розмови зі стурбованими членами своєї передвиборчої команди та сказав їм, що він нікуди не збирається.

«Ніхто мене не виштовхує. Я не піду. Я в цій гонитві до кінця», — сказав Байден в електронному листі від своєї кампанії, закликаючи прихильників "вкласти кілька доларів", щоб допомогти перемогти свого суперника Дональд Трамп на президентських виборах 5 листопада.

Президент зустрівся віртуально та особисто з 24 губернаторами-демократами та мером Вашингтона, округ Колумбія, щоб запевнити їх у тому, що він готовий працювати прапороносцем партії після невдалих дебатів.

Нагадаємо, у ЗМІ назвали єдину умову, за якої Байден може відмовитись від участі у виборах. На думку авторів американського видання, у Байдена набагато більше шансів перемогти Трампа, ніж у віцепрезидентки Камали Гарріс.

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