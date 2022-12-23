"Я в кабінеті, працюємо заради перемоги": Зеленський повернувся до Києва і опублікував відео з Банкової

Президент Володимир Зеленський вже повернувся до Києва після поїздки до Вашингтона, яка стала першою від початку повномасштабного вторгнення агресорки Росії.

Вдео з робочого кабінету на Банковій він опублікував у соцмережах.

"Працюємо заради перемоги", - підписав його глава держави.

У короткому відео Зеленський привітався з українцями, а також побажав гарного дня та перемоги. На тлі чутно, як дзвонять телефони.

"Добрий ранок всім. Бажаю всім здоров'я. Я в кабінеті, працюємо заради перемоги", - сказав президент.

Нагадаємо, 21 грудня Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона. Глава держави виступив у Конгресі США та зустрівся з американським лідером Джо Байденом. Зеленський вперше від початку війни покинув межі України.

У Росії не оминули увагою поїздку Зеленського до США. Посол агресорки в Штатах Анатолій Антонов заявив, що візит показав, мовляв, ні Сполучені Штати, ні України не готові до миру. Також дипломат пригрозив, що втручання США в Україну може призвести до посилення конфлікту

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