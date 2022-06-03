"Я вдячний, що дозволили мені зайняти серед них місце": Невзоров про отримання українського громадянства

"Я вдячний, що дозволили мені зайняти серед них місце": Невзоров про отримання українського громадянства

Російський журналіст та блогер, колишній депутат Держдуми РФ Олександр Невзоров підтвердив, що отримав або скоро отримає українське громадянство.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Про українське громадянство. Без зайвих слів. Все дуже просто. Що таке війна в Україні? (Якщо змити з події політичну та національну риторику). Це злочин. Є злочинець і жертва злочину. Є вбивця і той, кого він вбиває, або намагається вбити.

Злочинець - Росія. Жертва - Україна. Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву", - написав Невзоров та додав, що встає на бік жертви.

Він наголосив, що вдячний "змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили йому зайняти серед них місце".

"Якби кожен із 140 мільйонів росіян затулив би собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя, не було б сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, у які ще обійдеться витівка диктатора", - переконаний колишній російський депутат.

Варто зазначити, що раніше ЗМІ з посилання на Антона Геращенка писали, що Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій указом президента Володимира Зеленського надано громадянство України "за визначні здобутки перед нашою країною". Однак на сайті Офісу президента такий указ станом на 3 червня не опублікований.

Нагадаємо, 23 березня проти Олександра Невзорова слідчий комітет Росії порушив справу за дискредитацію збройних сил Росії.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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