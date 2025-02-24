"Я веду дуже серйозні переговори з Путіним" – Трамп про закінчення війни

Трамп заявив, що також веде переговори з Путіним про "великі економічні угоди".

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" з російським диктатором Путіним щодо закінчення війни в Україні.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

"Я веду серйозні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо завершення війни, а також щодо великих угод з економічного розвитку між США та Росією. Переговори проходять дуже добре", – сказав очільник Білого дому.

Трамп вкотре заявив, що "ця війна ніколи б не розпочалася", якби він був президентом.

Крім того, він згадав про дзвінок лідерів країн G7 з нагоди третіх роковин від початку повномасштабної війни в Україні.

"Усі учасники саміту G7 висловили спільну мету – побачити кінець війни, а я звернув увагу на важливість угоди між США та Україною про корисні копалини, яку ми сподіваємося підписати найближчим часом", – сказав президент США.

Трамп хоче, щоб ця угода "гарантувала, що американський народ отримає назад десятки мільярдів доларів та військове обладнання, надане Україні".

"Також угода сприятиме зростанню української економіки, оскільки ця жорстока війна добігає кінця", – пообіцяв він.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому повинен зустрітися з Трампом до його переговорів з Путіним.

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