"Я вірю в бунт": Фейгін оцінив, що чекає на Росію в майбутньому – революція чи палацовий переворот

"Я вірю в бунт": Фейгін оцінив, що чекає на Росію в майбутньому – революція чи палацовий переворот

Російський юрист, адвокат і політик Марк Фейгін вірить, що в майбутньому на Росію чекає бунт і палацовий переворот, який використовуватиме цей бунт для вирішення своїх задач.

До бунту жителів Росії може змусити ситуація на фронті, посилена санкціями, тиском Заходу, протистоянням всьому світу. Адже жити в таких умовах у 21 столітті в такій величезній країні неможливо.

Про це Фейгін розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

"Я вірю в бунт. Бунт ­­– це не революція, тому що він політично не скерований. І – палацовий переворот, який використовуватиме цей бунт для вирішення своїх задач", – сказав політик.

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На його думку, в Росії можуть повторитися події лютого 1917 року – коли загальний страйк переріс у масові повстання і спалахнула революція.

"Начебто обурення дружин дезертирів та різної публіки. Вийшли, почали щось бешкетувати на вулиці. Коментувала преса там, включилися партії. І глянеш ти, ставки головного командування – генерала Алексєєва з друзями – підійшли і сказали: "Ви якби навіщо взяли пост, ставки головні замість великого князя Миколи Миколайовича? Вам робити нічого? Ви розумієте, що ми якби війну програємо через вас? Давайте-но ви відмовитеся все таки зараз – обстановка хріновенька – на користь свого брата?" І той відмовився. Ну, а брат відповідно відмовився в принципі", – переповів тодішні події Фейгін.

На його думку, президента Росії Володимира Путіна можуть змусити відмовитись від посади на так звану "користь брата".

"Таким чином уявити собі відмову "на користь брата" – ну я перебільшую – Путіним у примусовій формі… Тобто дуже може бути схожою конструкція, за якої… Ми революції часто називаємо помножене соціальне обурення на виклик, який народ пред’являє владі. Рідко коли це буває справді політично осмислений виклик. Людей може змусити ситуація на фронті, яка посилена санкціями та тиском Заходу, протистоянням всьому світу. У 21 столітті жити в таких умовах неможливо в такій величезній країні", – розповів російський юрист.

Він вважає, якщо з ситуації, що склалася в РФ, витягти самого Путіна, то "все посиплеться".

"Тому уявімо собі всю цю реконструкцію. Путін справді хворіє на рак, поганий. От він помирає. І що? Хто зможе утримувати це все? Він – персональний Путін, а є начебто колективний Путін. Але одне без іншого не існує – ось в чому проблема. Колективний Путін – це оточення самого Путіна. Хто, Медвєдєв чи що? Патрушев? Донька Путіна Катерина Тихонова? Там про неї витають всілякі припущення. Тому насправді ситуація за великим рахунком безнадійна. Тому що витягуємо елемент Путіна і все сиплеться", – резюмував Фейгін.

Нагадаємо, в цьому є інтерв'ю Фейгін висловив думку, що в обмін на полонених українських військових з "Азовсталі" Путін вимагатиме скасування санкцій.

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