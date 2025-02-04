"Я вважаю його ворогом": Зеленський відповів, чи піде на переговори з Путіним

Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив про ймовірну зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Хоча український глава вважає президента РФ ворогом, він сяде за стіл переговорів.

Про це йшлося в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Водночас президент України назвав умову для переговорів з Путіним.

За його словами, він готовий до переговорів, де будуть брати участь чотири групи, у тому випадку, якщо це буде єдиний варіант, за якого ми можна буде принести мир громадянам України і не втратити людей.

"Безумовно, ми підемо на цей варіант, на зустріч з цими чотирма учасниками. Яка різниця, як я, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим і вважаю, я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я вважаю, що він теж вважає мене ворогом. Ось так", - сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану також сказав, що Україна має отримати ядерну зброю і ракети, щоб зупинити РФ, якщо процес вступу до НАТО затягується на десятиліття.

Читайте також: