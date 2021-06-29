"Я ясно дав зрозуміти президенту Путіну": Байден розповів, за якої умови США можуть співпрацювати з РФ

"Я ясно дав зрозуміти президенту Путіну": Байден розповів, за якої умови США можуть співпрацювати з РФ

Байден, зокрема, перелічив сфери співпраці США і Росії.

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон може співпрацювати з Москвою у сферах спільного інтересу. Серед них він назвав нерозповсюдження ядерної зброї і зміна клімату.

Про це американський лідер заявив під час виступу на заході Національного комітету Демократичної партії США зі збору коштів, повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден наголосив, що під час останньої зустрічі з Путіним "дуже ясно дав зрозуміти" своєму російському колезі, що США не прагнуть до ескалації, але відповідатимуть на втручання у вибори і кібератаки.

"Я дав чітко зрозуміти Путіну, що ми не будемо прагнути до ескалації, але їхні дії матимуть наслідки, якщо вони будуть правдою. І вони виявилися правдою, тому я прямо й пропорційно відреагував на втручання Росії у наші вибори і кібератаки на наш уряд й бізнес. Вони зробили й те, й інше. Я сказав їм, що ми відповімо, і ми відповіли", - висловився глава Білого дому.

Водночас, Байден зазначив, що дві країни можуть співпрацювати.

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"Але ми також можемо співпрацювати, коли це в наших спільних інтересах. Ми зробили це, коли продовжили новий договір СНО з ядерної зброї, і ми працюємо над тим, щоб зробити це стосовно зміни клімату. Але він розуміє, що ми відповімо", - сказав Байден.

Нагадаємо, 16 червня Джо Байден та Володимир Путін провели перемовини у Женеві. ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідав, що відбувалося у швейцарському місті та як світ реагував на саміт президентів США та Росії.

Про те, чому Байден не розпочав нове "перезавантаження" з Путіним в Женеві, читайте у матеріалі.

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