"Я його не пущу": Зеленський висловися про "посередництво" Орбана у відносинах з Трампом

Зеленський зауважив, що Орбану нічим тиснути на Путіна, і що Україні потрібні прямі відносини зі США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не потрібні посередники у спілкуванні з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це глава держави сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад 17 грудня, повідомляє "Укрінформ".

Зеленський повідомив, що мав кілька зустрічей та розмов із Трампом.

"Зараз перехідний період у Сполучених Штатах. Я спілкуюсь з президентом Трампом, у нас було кілька зустрічей, розмов. Посередники у цьому мені не потрібні. Є різні політики, які піаряться на цьому", – висловився президент.

У цьому контексті глава держави згадав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, сказавши: "Я його і таких як він, не пущу".

Зеленський наголосив, що Україні потрібні прямі відносини зі США.

"Нам потрібні прямі відносини зі Сполученими Штатами. Ми сильна країна, ми це показали на полі бою під час всієї агресії Путіна. У когось в Європі є такий сучасний приклад? Немає. У Орбана є така армія? Чим він буде тиснути на Путіна? Анекдот? Посмішка? Хай собі залишить", – заявив президент.

Зеленський також повідомив, що нині між його командою і командою Трампа триває активна робота.

"Це поки що знайомство. Він не може відповідати на багато речей з точки зору своїх юридичних можливостей, поки не було інавгурації нового президента США. Поки цього не було, ми працюємо з Білим домом, з президентом Байденом. Вони зараз збільшують кількість рішень, пакетів. Шкода, що вони збільшують це зараз, під кінець терміну (Байдена – ред.)", – зауважив глава держави.

Він сподівається, що команда Трампа підтримуватиме Україну і не зупинить американську допомогу.

До слова, 9 грудня Орбан зустрівся з Трампом у США, а вже 11 грудня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, йшлося і про Україну.

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