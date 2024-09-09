Я знаю, хто підриває довіру до НАБУ - Гізо Углава в інтервʼю американському ЗМІ

Про це він розповів в інтервʼю американському ЗМІ Today Washington Times.

Гізо Углава понад 9 років займав посаду заступника директора НАБУ. Його було призначено 25 квітня 2015 року. В вже 3 вересня 2024 року його було звільнено, а офіційною причиною стало порушення присяги держслужбовця та порушення правил етичної поведінки.

Проте, Углава пишається своєю роботою в бюро та поділився деякими підсумками. Він наголошує, що за його каденції НАБУ отримало неабиякі результати і доказом цього розслідування проти топ-чиновників та олігархів.

«Я керував ключовими операціями та розслідуваннями, які призвели до значних результатів в антикорупційній боротьбі. За мою каденцію Національне антикорупційне бюро досягло таких результатів, які за весь час не досягали ані Генеральна прокуратура, ані Міністерство внутрішніх справ, ані Служба безпеки України. Наочним прикладом можуть бути топ-політики та олігархи, яких нам вдалося змусити виїхати з України. Це і контрабандисти, і чиновники, і регіональні бізнесмени, які десятиліттями паратизували на місцевих бюджетах. Всі вони зараз за кордоном, їх майно арештовано, а все їх оточення під контролем. Таких результатів ми досягли разом з командою завдяки впровадженню сучасних методів розслідування, коли мета виправдовувала способи, навіть не бездоганні з точки зору процесуального законодавства», - говорить він.

Крім того, причиною таких результатів він називає абсолютно новий підхід до слідства.

«Нам вдалося зруйнувати старі сталі практики українських правоохоронних органів, коли прокурори «перевіряли» матеріали слідства, а слідство мало доводити достатність доказів. Це затягувало час, деморалізувало слідчих і давало фору підозрюваним. Разом зі Спеціальною антикорупційною прокуратурою ми свого часу започаткували кардинально нову практику роботи слідчих органів - ми не концентрувалися більше на педантичному зборі доказів, ми одномоментно «блокували» підозрюваних обмежувальними заходами, а для цього на початковому етапі слідства нам не так багато було треба.

Ми збирали достатні, як нам здавалося, факти у логічний зв’язок і представляли це на розсуд суддів Вищого антикорупційного суду, які за мою практику жодного разу нам не відмовили у санкціях. Але я не хочу стверджувати, що вся ця система так ефектно працювала лише завдяки мені. Тут все залежить від тісної комунікації та співпраці детективів, антикорупційних прокурорів та суддів ВАКС. У нас так і було. Ми працювали як одне ціле. Звісно, що за це ми піддавалися жорсткій критиці, нас подекуди звинувачували у безпрецедентній концентрації влади - але тільки так, я вважаю, можна побороти корупцію в Україні», - наголошує він.

За його словами, антикорупційній системі досі не вистачає експертних установ. Також Углава поділився стурбованістю щодо долі його команди в НАБУ, оскільки не виключає, що їх можуть звільнити чи переслідувати.

Але Гізо Углава заявив, що попри все, готовий боротись до кінця і готовий назвати не тільки інституції, але й прізвища, які підривають довіру до НАБУ.

«Більше того, попри різні погляди з нинішнім директором НАБУ Семеном Кривоносом - ми обидва впевнені, що антикорупційній системі гостро не вистачає своїх експертних установ. Наразі НАБУ працює з перевіреними експертами, які проводять необхідні судові експертизи, але цього критично недостатньо для результативного слідства. Попереду нові виклики, але мої принципи та переконання залишаються незмінними, тож я свою боротьбу за справедливість не закінчив.

Адже стурбований за долю людей, детективів, прокурорів САП та суддів ВАКС, які були в моїй команді. Я не виключаю, що слідом за моїм звільненням їх так само можуть переслідувати та змушувати звільнитися, а причиною стане начебто упереджене слідство. Але я готовий боротися до кінця. Адже усі ці дії свідчать про серйозні проблеми у процесі розслідувань, які спрямовані на досягнення зовнішніх цілей, а не на встановлення істини, і я готовий буду назвати осіб та інституції, які підривають довіру до Національного антикорупційного бюро України», - поділився Гізо.