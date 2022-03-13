"Ядерна валіза": коли з'явилася, як працює та чому Путін не може самостійно натиснути "червону кнопку"

Вперше ідея "ядерної валізи" з’явилася в США під час Карибської кризи.
Війна з Росією змусила багатьох людей замислитися про можливу ядерну загрозу.
Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснює, що таке "ядерна валіза" та який її принцип дії.
"Ядерна валіза": що це таке
"Ядерна валіза" - це спеціальний переносний пристрій, що зберігає коди для приведення в дію ядерного арсеналу, який завжди є у вищих політичних та військових керівників держав. "Валіза" здійснює зв'язок зі спеціалізованими центрами запуску.
"Ядерна валіза": коли з'явилася
Вперше ідея "ядерної валізи" з’явилася в США під час Карибської кризи. Російська варіація «ядерної валізи» була введена в експлуатацію в 1983 р. як портативний абонентський термінал (кодова назва "Чегет") автоматизованої системи управління стратегічними ядерними силами "Казбек". Російська "валіза" має вигляд кейсу, вміст якого є державною таємницею. Проте вміст старих модифікацій не приховується, і вони навіть є у музеях.
"Ядерна валіза": як застосувати і чи зможе це зробити Путін
- Що ж до самого принципу роботи "ядерної валізи", то вона, на відміну від загального уявлення, не є універсальним пультом запуску та контролю ракет. Це лише передавач сигналу від президента та перших осіб до компетентних відомств та далі за ланцюгом до самого центру запуску.
- "Валізи" розміщені у верховного головнокомандувача, міністра оборони та начальника генерального штабу. Ключ зберігається у офіцера-оператора. Тобто "червоної кнопки" в традиційному уявленні не існує – підтвердити передачу сигналу президентом має не лише міністр оборони, а й Голова Генштабу. Мало того, наскільки відомо, на відміну від США навіть рішення всіх трьох не є достатнім для застосування ядерної зброї. Систему "Казбек" повинні перевести в бойовий режим з головного центру попередження про ракетний напад, підтвердивши факт початку ядерної атаки противника.
"Хоча навіжений диктатор і має доступ до "ядерної валізи", проте одноособово скористатися нею і наражати на небезпеку увесь світ він не зможе", - йдеться у повідомленні.
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