"Ядерна валіза": коли з'явилася, як працює та чому Путін не може самостійно натиснути "червону кнопку"

"Ядерна валіза": коли з'явилася, як працює та чому Путін не може самостійно натиснути "червону кнопку"

Вперше ідея "ядерної валізи" з’явилася в США під час Карибської кризи.

Війна з Росією змусила багатьох людей замислитися про можливу ядерну загрозу.

Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснює, що таке "ядерна валіза" та який її принцип дії.

"Ядерна валіза": що це таке

"Ядерна валіза" - це спеціальний переносний пристрій, що зберігає коди для приведення в дію ядерного арсеналу, який завжди є у вищих політичних та військових керівників держав. "Валіза" здійснює зв'язок зі спеціалізованими центрами запуску.

"Ядерна валіза": коли з'явилася

Вперше ідея "ядерної валізи" з’явилася в США під час Карибської кризи. Російська варіація «ядерної валізи» була введена в експлуатацію в 1983 р. як портативний абонентський термінал (кодова назва "Чегет") автоматизованої системи управління стратегічними ядерними силами "Казбек". Російська "валіза" має вигляд кейсу, вміст якого є державною таємницею. Проте вміст старих модифікацій не приховується, і вони навіть є у музеях.

"Ядерна валіза": як застосувати і чи зможе це зробити Путін

Що ж до самого принципу роботи "ядерної валізи", то вона, на відміну від загального уявлення, не є універсальним пультом запуску та контролю ракет. Це лише передавач сигналу від президента та перших осіб до компетентних відомств та далі за ланцюгом до самого центру запуску.

Також читайте РФ розглядає два варіанти ядерного шантажу — голова ГУР

"Валізи" розміщені у верховного головнокомандувача, міністра оборони та начальника генерального штабу. Ключ зберігається у офіцера-оператора. Тобто "червоної кнопки" в традиційному уявленні не існує – підтвердити передачу сигналу президентом має не лише міністр оборони, а й Голова Генштабу. Мало того, наскільки відомо, на відміну від США навіть рішення всіх трьох не є достатнім для застосування ядерної зброї. Систему "Казбек" повинні перевести в бойовий режим з головного центру попередження про ракетний напад, підтвердивши факт початку ядерної атаки противника.

"Хоча навіжений диктатор і має доступ до "ядерної валізи", проте одноособово скористатися нею і наражати на небезпеку увесь світ він не зможе", - йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Росія переходить до "ядерного шантажу"

Важливо: