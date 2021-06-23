Ядерна війна: в ООН заявили про найвищий ризик застосування зброї

Країни нарощують ядерний потенціал, посилюється регіональна напруженість і гонитва озброєнь.

ООН відзначає збільшення значущості ядерної зброї в національних стратегіях.

Про це заявила заступник генсека організації Ідзумі Накаміцу, — пише РІА Новини.

"Ризик використання ядерної зброї в результаті навмисних дій, дій або через прорахунки є найвищим з моменту холодної війни", — сказала вона.

Подібні перспективи турбують ООН.

Серед причин — нарощування багатополярного ядерного порядку, регіональну напруженість і гонитву озброєнь.

"Ми спостерігаємо відсутність діалогу, зниження прозорості. Режим контролю над озброєннями продовжує руйнуватися", — зауважила Накаміцу.

Найбільшу небезпеку становить ризик невірного сприйняття сигналів сторін і ескалації, підкреслила заступник генсека організації. За її словами, найкращим рішенням для усунення ядерних ризиків буде ліквідація подібних озброєнь.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден і його колега Володимир Путін домовилися про неможливість ядерної війни.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованого Кримського півострова Російська Федерація готується до розміщення ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран. За його словами, дії Росії на включеному півострові несуть загрозу як для України, так і для Туреччини та всього континенту.

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