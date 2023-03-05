Ядерна зброя опиниться не в тих руках: Годжес розповів, чому Захід боїться розпаду Росії

Він переконаний, що РФ матиме справу з катастрофічними наслідками, якщо використає свій ядерний арсенал.

Екскомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес пояснив, чому Захід так боїться розпаду Росії, і чи застосує Москва ядерну зброю.

Про це Годжес розповів у інтерв’ю журналісту "1+1" Андрію Цаплієнку.

"Вони (на Заході – ред.) налякані тим, що Росія може використати свою ядерну зброю. А якщо Росія розпадеться, ця зброя може опинитися в руках тих людей, яких Захід не хотів би бачити як власників такої зброї. Але хай не кажуть мені, що вірять в західні цінності, якщо неготові їх захищати", – наголосив генерал-лейтенант.

Він переконаний, що Росія не наважиться на ядерний удар, адже добре розуміє наслідки.

"Навіть при тому, що Росія має тисячі одиниць ядерної зброї, я не думаю, що вони їх використають. Вони не дадуть їм жодної переваги на полі бою. І на мій погляд, Росія матиме справу з катастрофічними наслідками, якщо використає свій арсенал. Я думаю, росіяни знають про все це", – сказав Годжес.

"Ми маємо говорити всім навколо Путіна, всім елітам: "Ти, ти, ти, вас всіх повісять за воєнні злочини, тільки-но запрацює міжнародний трибунал. Ви будете відповідальні". Ми маємо про це говорити публічно", – наголосив екскомандувач військ США.

Нагадаємо, в кінці лютого президент РФ Володимир Путін вкотре вдався до ядерних погроз. Так, він оголосив про призупинення участі держави у Договорі про стратегічні наступальні озброєння та заявив про готовність відновити випробування ядерної зброї.

Однак очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов переконаний, що Росія не застосує ядерну зброю. В іншому разі це призведе до наслідків і агресорка отримає відповідь від інших держав.

Зауважимо, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія припинить своє існування в нинішніх межах і розвалиться найближчим часом. На її території сформуються "вільна Ічкерія, Татарстан, Дагестан".

Читайте також: