"Ядерна зброя – його останній аргумент": експерти оцінили, чи завдасть Путін удару

Провідні експерти The Atlantic Council оцінили ймовірність застосування Росією ядерної зброї як дуже низьку. Зокрема, такій можливості фахівці залишають 5%.

Якщо ж президент РФ Володимир Путін таки вирішить застосувати ядерну зброю, то – в Україні, а не на території країн НАТО.

Про це йдеться у статті The Atlantic Council.

"Якщо у війні з Україною Путін зазнає нищівної поразки, то, можливо, застосує ядерну зброю. Якщо він вважатиме, що саме існування його режиму під загрозою, то спробує змінити становище, навіть якщо для цього доведеться піти на ризиковану ескалацію. Ядерна зброя – його останній аргумент", – розповіла старший науковий співробітник Центру стратегії і безпеки Скоукрофта Кір Лібер і доцент кафедри держуправління в Дартмутському коледжі Деріл Пресс.

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Ймовірність ядерного удару дуже низька, вважає науковий співробітник Центру Скоукрофта і Євразійського центру, заступник генсека НАТО Олександр Вершбоу.

"Не нульова, але менше 5%. Путін брязкає ядерним арсеналом перед Сполученими Штатами і їх союзниками, щоб ті не розширювали своєї участі у війні і не відправляли Україні передову зброю, яка дала б українським військовим вирішальну перевагу", – сказав Вершбоу.

Водночас він припустив, якщо російські війська зазнають принизливої поразки в битві за Донбас, то на Путіна можуть натиснути прихильники радикалізму. Вони вимагатимуть, щоб голова Кремля продемонстрував загрозу застосувати ядерну зброю, проте він навряд чи це зробить.

"Він не порушить ядерне табу першим. Швидше за все, Кремль посилить атаки на українське цивільне населення та інфраструктуру, а також на лінії постачань озброєнь", – зазначив експерт.

Якщо Путін все ж вирішить застосувати ядерну зброю, то – в Україні проти військових для хоча б якоїсь військової переваги, а не на території країн НАТО, кажуть Кір Лібер і Деріл Пресс.

Путін може почати з демонстративного переміщення ядерних зарядів, наприклад, до Калінінградської області, вважає член ради директорів The Atlantic Council, ексзаступник міністра оборони США з політичних питань Волтер Слокомб.

"Він може віддати наказ про "демонстрацію" – ядерний вибух на російському полігоні", – зазначив експерт.

"Можливий сценарій: спочатку Путін влаштовує провокацію, потім завдає удару по важливій меті, наприклад Києву. Мета – змусити Україну погодитися на "мир за будь-яку ціну". Путін постарається уникнути потенційного поширення радіоактивних опадів на будь-яку з країн НАТО", – вважає почесний науковий співробітник Центру Скоукрофта, президент The Atlantic Council від 2005 до 2006 року Ян Лодал.

Експерти також зазначили, що якщо Путін зважиться застосувати ядерну зброю, то США з союзниками повинні будуть відреагувати швидко і рішуче.

Нагадаємо, розвідка США вважає, що Путін застосує ядерну зброю лише в тому разі, якщо побачить реальну загрозу для Росії або режиму.

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