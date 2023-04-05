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Ядерні погрози Кремля та майбутній візит Зеленського до Польщі: головні новини ночі 5 квітня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
5709
Час на прочитання
1 хв
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Ядерні погрози Кремля та майбутній візит Зеленського до Польщі: головні новини ночі 5 квітня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні події ночі 5 квітня:

  • Кремль продовжує ядерні погрози, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні перед контрнаступом - ISW Читати далі –>
  • Ердоган закликав негайно реформувати Радбез ООН Читати далі –>
  • У США розповіли, яким вони бачать майбутнє України Читати далі –>
  • Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Польщу: деталі Читати далі –>
  • Стало відомо, скільки Україні потрібно коштів на розмінування території Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
5709
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