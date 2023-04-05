Ядерні погрози Кремля та майбутній візит Зеленського до Польщі: головні новини ночі 5 квітня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні події ночі 5 квітня:
- Кремль продовжує ядерні погрози, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні перед контрнаступом - ISW Читати далі –>
- Ердоган закликав негайно реформувати Радбез ООН Читати далі –>
- У США розповіли, яким вони бачать майбутнє України Читати далі –>
- Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідає Польщу: деталі Читати далі –>
- Стало відомо, скільки Україні потрібно коштів на розмінування території Читати далі –>
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