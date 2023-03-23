Ядерні погрози Медведєва через ордер на арешт Путіна: що на це відповіли в ЄС

Щоб покласти край безкарності, Євросоюз запропонує всім державам розглянути можливість приєднання до МКС.

Очільник євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз засуджує незаконну погрозу з боку заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва застосувати силу проти Міжнародного кримінального суду і Нідерландів.

Про це повідомила пресслужба Дипломатичної служби Євросоюзу.

Боррель наголосив, що ЄС засуджує оголошені Росією заходи проти прокурора МКС і суддів, які беруть участь у видаванні ордерів на арешт російських представників.

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"ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи у відповідь проти тих, хто бере участь у роботі МКС, неприйнятні. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно і неупереджено", – цитує пресслужба верховного представника ЄС із закордонних справ та політики.

Боррель додав, що як і раніше, ЄС прихильний до захисту МКС від будь-якого зовнішнього втручання, що спрямоване на перешкоджання правосуддю та підривання міжнародної системи кримінального правосуддя.

"ЄС продовжить виступати за універсальність Римського статуту і запропонує всім державам, які ще не зробили цього, розглянути можливість приєднання до МКС, щоб покласти край безкарності за найтяжчі злочини", – зазначив очільник дипломатії ЄС.

Нагадаємо, МКС 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за "незаконну депортацію" українських дітей. Окрім того, ордер на арешт виданий і щодо уповноваженої з прав дітей в РФ Марії Львової-Бєлової.

20 березня Медведєв пригрозив, що спроби судити президента ядерної держави в МКС матимуть "жахливі наслідки" для міжнародного права. Він також заявив, що Росія може відповісти ракетним ударом по будівлі МКС.

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