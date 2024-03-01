Ядерний шантаж Путіна: у США відреагували на безвідповідальну риторику російського диктатора

У США переконані, що лідер ядерної держави не може висловлюватися в такий спосіб.

У США назвали заяви президента РФ Володимира Путіна про можливість застосування ядерної зброї безвідповідальною риторикою та нагадали, що Сполучені Штати Америки попередили Росію про можливі наслідки в разі такого кроку.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Ми не вперше бачимо безвідповідальну риторику Володимира Путіна», - додав представник зовнішньополітичного відомства США.

Він наголосив, що лідер ядерної держави не може висловлюватися в такий спосіб.

Також представник Держдепу зауважив, що Сполучені Штати інформували російську сторону офіційно і в приватному порядку про те, якими можуть бути наслідки в разі застосування ядерної зброї.

Водночас Міллер зазначив, що в США не бачать ознак, які б вказували на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

«Ми продовжимо уважно стежити за цим»,- резюмував представник Держдепартаменту США.

Раніше аналітики відповіли, коли РФ може застосувати ядерну зброю.

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