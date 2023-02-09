Як Арестович оскандалився з заявою про поділ України: всі подробиці і реакція Росії

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович привернув до себе увагу російської пропаганди, заявивши про можливість розділення України за результатами війни за прикладом Південної та Північної Кореї.

Слова колишнього радника ОПУ підхопили представники влади РФ - мовляв, "у Києві не вірять у перемогу і готуються до поділу країни". В українській владі на "сценарій двох Корей" відреагували порадою - слідувати за курсом "російського військового корабля".

ТСН.ua зібрав всі подробиці скандалу.

Що сказав Арестович

Арестович на Youtube-шоу "Альфа і Омега" обговорив з експертами різні сценарії завершення війни з Росією і висловив сумніви в тому, що Україна має ресурси для повної перемоги. На його думку, вихід із цієї війни "може бути зовсім не таким, як це нам здавалося півроку тому чи три місяці тому, особливо після успіху херсонської операції".

Арестович вважає, що Україні для успіху на полі бою необхідно "до 400 тис. ідеально підготовлених солдатів зі зброєю НАТО".

"Це ми маємо? Ні. Найближчого року буде? Не буде. Навчальних потужностей не вистачить. Ми як суспільство не готові до такого результату. Але найнеприємніше, що і на Заході думають так само, а ми від них тотально залежимо. Що робити Заходу? Сценарій двох Корей. Створюватиме Південну Корею з гарантіями", - заявив він.

Згодом ексрадник Офісу президента додав, що сценарій двох Корей - "це те, що серйозно дискутується на Заході". За словами Арестовича, він з експертами обговорює "різні сценарії та можливі гілки розвитку подій, щоб люди думали".

Реакція України і РФ

Резонансну заяву одразу розтиражували російські пропагандистські ЗМІ, написавши, що "Захід може розділити Україну" і "Арестович готує українців до поразки".

На слова колишнього позаштатного радника ОПУ відреагував і заступник секретаря радбезу Росії Дмитро Мєдвєдєв, відомий своєю агресивною риторикою і неадекватними заявами.

За його словами, "у Києві сором'язливо прокинули тезу, що жодної перемоги бути не може, у кращому випадку – розділ на частини". Також Мєдвєдєв назвав корейський сценарій "хотілками" України і "тезою для внутрішнього використання". Він наголосив, що Росія не віддасть Донбас і інші окуповані території, оскільки має "найгрізнішу зброю".

Своєю чергою, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в Україні не буде жодного "корейського сценарію", який хочуть нав'язати російські окупанти, не зумівши захопити всю державу.

"Україна – не Корея. Не буде ніяких 38-х та інших паралелей, чужих історій й нав'язаних ззовні сценаріїв. Координати руху "російському військовому кораблю" задані, змін не передбачено. Сили оборони України працюють", – наголосив секретар РНБО.

Данілов ще на початку січня заявляв, що РФ планує запропонувати Україні "корейський варіант" врегулювання війни, який передбачає поділ країни.

Чи реальний "корейський сценарій": думка експерта

Сценарій "двох Корей" не має жодного відношення до українських реалій. Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військовий експерт Михайло Самусь.

"Це російська ІПСО. Це казав Арестович під час великої дискусійної розмови. У них там свій клуб, вони обговорюють з колегами різні сценарії. Арестович про цей наявний в інформаційному полі сценарій розповідав. Це вирізається, потім російські Telegram-канали розігнали, це підхопили західні партнери, вони люблять це робити, а вже потім воно прийшло до нас - "Арестович заявив таку зраду", - заявив він.

Експерт також зазначив, що про цей корейський сценарій "казав кілька місяців тому якийсь американський генерал".

"Це може казати людина, яка взагалі не знає, де Україна розташована, де Росія. До чого тут Корея? Сказати придністровський чи абхазький сценарій - це трохи ближче до пострадянських реалій. Але Корея - які ми з Росією Кореї?" - наголосив він.

За словами Самуся, "ми до Північної і Південної Кореї взагалі стосунку не маємо, у нас зовсім інша ситуація".

"Росія не стане Північною Кореєю, нехай навіть не сподівається. Вони розваляться, вони занадто великі, щоб бути такими монолітними, як люди, які живуть за ідеологією чучхе. Хоча вони досить близькі до цієї ідеології, але нехай навіть не мріють - нічого не вийде", - додав експерт.

Зауважимо, що у 1950-1953 роках між Північною та Південною Кореєю спалахнула війна, в якій Радянський Союз підтримував північ, а США – південь. Конфлікт завершився перемир'ям і створенням демілітаризованої зони по 38-й паралелі. Однак формально дві країни досі перебувають у стані війни.

Якими ще гучними заявами відомий Арестович

Олексій Арестович за останні роки неодноразово потрапляв у скандали через свої висловлювання. Деякі з заяв він пояснював свідомими провокаціями, оскільки "люди засинають, або не хочуть обговорювати якісь теми, які варто обговорювати".

Арестович був змушений звільнитися з посади позаштатного раднику Офісу президента України після своєї скандальної заяви щодо ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Він заявив, що ракета впала на будинок після того, як її збила українська ППО. Коли ж українські військові спростували цю інформацію, Арестович пояснив свої слова "сильною втомою".

Позаштатний радник ОПУ в інтерв'ю Марку Фейгіну скаржився, що "в Україні багато хто хоче збудувати велику країну з маленькою культурою ", і висловився проти відмови від "різноманіття", тобто російської культурної спадщини. На його думку, Україна має бути альтернативним центром тяжіння "для всіх, хто в Росії та Білорусі тягнеться до світла".

", і висловився проти відмови від "різноманіття", тобто російської культурної спадщини. На його думку, Україна має бути альтернативним центром тяжіння "для всіх, хто в Росії та Білорусі тягнеться до світла". Арестович виступив проти закриття музею Михайла Булгакова у Києві - мовляв, це забере в України "часточку впливу" на РФ. Висловився він і проти відмови від російської мови в Україні . "Зняти табличку з Булгаковим – це відщипнути у себе частину впливу. Закрити музей Булгакова – це відірвати від себе шматок впливу. Відмовитися від російської методом тотальних заборон – це втрачати вплив на головного нашого ворога", – заявив він.

у Києві - мовляв, це забере в України "часточку впливу" на РФ. Висловився він і . "Зняти табличку з Булгаковим – це відщипнути у себе частину впливу. Закрити музей Булгакова – це відірвати від себе шматок впливу. Відмовитися від російської методом тотальних заборон – це втрачати вплив на головного нашого ворога", – заявив він. Радник ОПУ відзначився нищівним дописом у соцмережах про українських активістів. Зокрема, він згадав про українські культуру, літературу, музику, кіберспорт, "державу у смартфоні", агроінновації, Збройні сили, якими захоплюється світ, "поки там немає активістів" . Допис викликав хвилю обурення у активістів і громадських діячів.

. Допис викликав хвилю обурення у активістів і громадських діячів. Арестовичу також дорікають, що він до роботи в Офісі президента активно критикував Володимира Зеленського, називав його "лялечкою, яку зліпили олігархи". Радник ОПУ визнав, що "особисто ображав" президента, проте повністю переглянув ставлення, оскільки Зеленський "дуже-дуже хороша людина".

Радник ОПУ втрапив у скандал через заяву про жінок-воїнів. "Жінка в армії – це просто жах. По-перше, тебе не вважають за людину насправді. По-друге, це проблеми гігієнічного характеру. Потім тебе намагаються зробити об'єктом сексуальних домагань. Це упереджене ставлення, яке тягнеться, ще відколи жінок не пускали на Запорізьку Січ", - сказав він.

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