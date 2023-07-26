Як Байден, Міллі та Остін ставляться до контрнаступу ЗСУ: пані посол у США розповіла подробиці

Пані посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що президент США Джо Байден, очільник Об’єднаного комітету начальників штабів Штатів генерал Марк Міллі та голова американського Міноборони Ллойд Остін та інші американські топ-чиновники розуміють, що контрнаступ ЗСУ - це не шоу.

Про це вона сказала в етері "Радіо Свобода".

Пані посол України в США наголосила, що американські партнери підтримують Україну та готові і надалі допомагати нашій державі зброєю.

"Наші партнери на офіційному рівні від президента Байдена до адміністрації, до міністра оборони Остіна і генерала Міллі дуже чітко розуміють, що наш контрнаступ, наше звільнення територій і захист наших будівель, домівок, наших людей - це не шоу якесь, це дуже складна, титанічна насправді робота, яку роблять наші сміливі захисники. Тому ми насправді чуємо від них тільки слова підтримки", - пояснила українська дипломатка.

Оксана Маркарова додала, що між Україною та США тривають консультації щодо звільнення окупованих територій.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков визнав, що український контрнаступ "відстає від графіка", проте все йде за планом. Він зазначив, причиною є снаряди, артилерія та російські мінні поля.

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