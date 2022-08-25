"Як би від усього цього звалити": опозиціонер передав настрої в уряді Росії щодо війни в Україні

На сьогодні навіть у найближчому оточенні президента Росії Володимира Путіна є люди, які хотіли б завершити війну проти України. У багатьох є бажання "якось це пересидіти та звалити".

Однак на путч у Росії розраховувати не варто.

Про це ексдепутат Держдуми РФ, опозиціонер Ілля Пономарьов розповів в інтерв'ю "НВ".

"На цей момент в принципі настрій в уряді РФ – "як би від усього цього звалити". Але уряд у РФ традиційно класифікується як системні ліберали, тобто уряд не є ближнім колом Путіна", – сказав політик.

Він додав, що настрій у російському уряді від початку війни проти України "не змінився".

"Спочатку був шок. Зараз – домінувальне бажання якось це пересидіти. Люди не розуміють, що вони можуть зробити, щоб це припинити. Для перевороту треба мати револьвер, цього немає. У них у всіх бажання – звалити. Вони кажуть: "Ми що хочете зробимо, грошей дамо, тільки заберіть нас звідси та захистіть від санкцій", – передав настрої у російському уряді Пономарьов.

Водночас він переконаний, що в цьому середовищі ніхто про жодні путчі не говорить і не проводитиме їх. Адже для цього треба мати дуже високий рівень довіри і бути дуже близькими.

"Одна річ – передавати меседжі, від яких завжди можна відхреститися, а інша – організовувати змову", – пояснив опозиціонер.

Нагадаємо, пані посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що на сьогодні в РФ важко побачити наступника Путіна, чиє правління було б безпечним для України.

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