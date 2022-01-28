"Як це зрозуміти?": Зеленський розкритикував зміну риторики Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Якщо раніше йшлося про енергетичну безпеку України та Європи, то нині умовою запуску "Північного потоку-2" в Німеччині називають деескалацію загрози можливого російського вторгнення.

Німеччина змінила дипломатичну риторику щодо запуску російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Якщо раніше головною була енергетична безпека України та Європи, то нині умовою запуску чи незапуску називають можливе російське військове вторгнення до України.

Про це 28 січня президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу для іноземних ЗМІ.

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"Ми чуємо потужний голос з Німеччини. Без образ, але тим не менше, який говорить дипломатичною мовою, що наприклад, якщо завтра буде ескалація з боку РФ, то про "Північний потік-2" ми можемо не говорити. Як це зрозуміти? Чому я так реагую? Ще вчора, коли такої риторики не було щодо ескалації Росії, і коли ми обговорювали питання "Північного потоку-2", всі говорили, що якщо буде "Північний потік-2" запущено, Україна отримує безпекові, енергетичні гарантії", - сказав глава держави.

Зеленський нарікає, що кардинально змінилася риторика щодо "Північного потоку-2".

"Ми обговорювали і у Німеччині, і у США, і у ЄС про те, які це можуть бути гарантії, які також було потрібно обговорити європейським партнерам із РФ. А це – як мінімум 10-15 років продовження транзиту газу ГТС України. Плюс – обов’язковий реверс. Подивіться, як міняється риторика. Вже ніхто не говорить про енергетичну безпеку України. Вже говорять, якщо буде ескалація, то про який "Північний потік-2" ми можемо говорити? Це така сама гібридна війна".

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