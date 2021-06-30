"Як члени і донори ОБСЄ": Резніков розповів, яким чином США можуть можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу

"Як члени і донори ОБСЄ": Резніков розповів, яким чином США можуть можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу

США можуть запропонувати свого посла в будь-яку з груп ТКГ.

США, участь яких в "нормандському форматі", на думку України, має зміцнити переговори, можуть підключитись до врегулювання конфлікту на Донбасі не лише через "нормандський формат". Вашингтон, зокрема, може запропонувати свого посла в будь-яку з груп ТКГ.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Як члени і донори ОБСЄ американці можуть запропонувати свого посла в будь-яку з груп ТКГ. Також є майданчик, де вони були - це Женева, там проходили перші консультації та зустрічі щодо конфлікту на Донбасі (мова про переговори Україна-ЄС-США-Росія, які пройшли в Женеві 17 квітня 2014 року, - ред.). Його можна відродити", - зауважив Олексій Резніков у коментарі "РБК-Україна".

Водночас аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна вважає, що США наразі не мають однозначної позиції щодо можливого приєднання до мирних перемовин. Так, вона нагадала заяву заступниці держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка сказала, що з цією метою Штати спочатку проведуть з Україною інтенсивні переговори, щоб визначити який спосіб реалізації Мінських угод був би для неї прийнятним.

"Навряд чи Штати будуть готові продавлювати ідею змінити переговорний формат, обнулити переговори і перезапустити їх як, наприклад, "Нормандської п'ятірки" із залученням США. Штати будуть долучатися до переговорного процесу таким чином, щоб не створювати точки напруги у відносинах з Росією і європейськими партнерами", – висловилася Марія Золкіна.

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На її думку, наймовірніше США призначать нового спецпредставника Держдепу з питань України, після чого зможуть відновитися двосторонні консультації.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підтримує ідею залучення до переговорів у "нормандському форматі" США, Великої Британії і Канади. Також для врегулювання конфлікту на Донбасі, на думку українського президента, формат ведення переговорів з Росією треба змінювати.

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