"Як чоловік та офіцер не можу залишити в біді дівчину": Кива запропонував роботу помічниці ексзаступника міністра Гарбарука

"Як чоловік та офіцер не можу залишити в біді дівчину": Кива запропонував роботу помічниці ексзаступника міністра Гарбарука

Христині Тишкун опинилася у центрі скандалу через відверте вбрання на робочій зустрічі у Львові.

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива запропонував роботу помічниці колишнього заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука Христині Тишкун, яка опинилася у центрі скандалу через відверте вбрання на робочій зустрічі у Львові.

"Заступника міністра освіти Гарбарука, чию помічницю зуміла оцінити вся Україна, — звільнили! Я так розумію, помічниця залишилася без роботи", — написав він у Telegram.

За його словами, як чоловік та офіцер, він не може залишити в біді дівчину і готовий їй запропонувати більш перспективну посаду помічника у своєму апараті.

"Ми зобов’язані допомагати тим, хто потрапив у біду", — написав він.

Нагадаємо:

24 грудня заступник Ігор Гарбарук перебував з робочим візитом у Львові. У рамках візиту він відвідав Львівську міську раду. Фурор викликав відвертий наряд помічниці Гарбарука Христини Тишкун, яка перебувала в поїздці разом з ним

28 грудня Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука за його заявою.

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