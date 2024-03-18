Як фальсифікували "вибори Путіна": росіяни "намалювали" рекордну явку на ТОТ

Ворог вигадав височезну явку на українських територіях, де немає значної частини жителів, де цілі міста зруйновані та порожні.

Росіяни повідомили про явку майже в 90% на президентських виборах в тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Про це свідчить опублікована статистика місцевих "виборчих комісій".

Так, росіяни заявили, що підсумкова явка на президентських виборах на окупованій території Донеччини сягнула 88,25%, на Луганщині – 87,12%, на Запоріжжі – 85,2%, на Херсонщині – 83,87%. Звісно ж, більшість начебто проголосували за чинного президента РФ Володимира Путіна.

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Зауважимо, що про таку величезну явку росіяни заявили в українських регіонах, де у зв’язку з війною немає значної частини, а то й половини населення, де цілі міста зруйновані та порожні.

"Це добре. Що абсурдніше – то краще. Ні в кого не мають закрадатися сумніви, що там щось реально голосують і рахують", – висловив думку український журналіст Денис Казанський.

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Явка на "виборах Путіна" на окупованих територіях України / Фото: російські пабліки

До слова, 17 березня в МЗС Німеччини заявили, що "вибори" президента Росії на окупованих територіях України є недійсними та є ще одним порушенням міжнародного права.

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