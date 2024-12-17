Як компенсація за невступ до НАТО: Зеленський нагадав світу про обіцянку щодо ППО

За словами глави держави, Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, крім обіцяних, аби повністю захиститися від російських атак.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібна реалізація домовленостей щодо постачання країні систем ППО. Їх було обіцяно на саміті НАТО як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу.

Про це глава держави сказав під час звернення до саміту країн-учасниць Joint Expeditionary Force.

Зеленський наголосив, що Україні потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Ми пам’ятаємо, що як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам було обіцяно значну кількість систем ППО. Я прошу вашої допомоги, щоб це було виконано", – закликав президент.

Він додав, що партнери знають: Україні потрібно ще 12-15 систем, крім цих, аби повністю захиститися від російських ракетних ударів.

"Це реально. Головне – політична воля наших партнерів. Я конкретно звертаюся зараз до Сполучених Штатів та Європи", – акцентував Зеленський.

Зауважимо, що Joint Expeditionary Force – це військове партнерство, яке об’єднує Велику Британію, Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Швецію та створене для швидкого реагування на кризи й виконання експедиційних операцій.

Нагадаємо, дещо раніше Зеленський заявив, що Україні потрібно 10-12 додаткових систем Patriot, які зроблять війну для президента РФ Володимира Путіна беззмістовною.

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