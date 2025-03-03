Як Кремль намагається зірвати угоду України зі США про копалини: аналіз ISW

Кремль має особистий інтерес у тому, щоб запобігти підписанню угоди про мінерали, оскільки вона зобов’язує США робити довгострокові інвестиції в Україну та її суверенітет.

Нещодавні офіційні заяви росіян у відповідь на угоду України зі США щодо корисних копалин свідчать про те, що Кремль намагається зірвати угоду за допомогою наративів, спрямованих на українську та американську аудиторію.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль стверджує, що угода про мінерали не приносе Україні користі. Водночас росіяни стверджують, що вони можуть зробити кращу пропозицію США, вказуючи на те, що Москва вважає угоду шкідливою для своїх цілей.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 23 лютого відповів на запитання про американсько-українську угоду щодо корисних копалин і про те, чи підштовхне тиск США президента України Володимира Зеленського до того, щоб "остаточно розпродати всю Україну", включно з окупованими ворогом території. Пєсков заявив, що люди на окупованій українській території начебто "давно" вирішили, що хочуть приєднатися до Росії, щоб "ніхто ніколи не продавав ці території", маючи на увазі, що Зеленський може "продати" інші території України.

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А вечірня програма новин телеканалу "Вести" 24 лютого заявила, що США "шантажують" Україну угодою щодо корисних копалин. Пов’язаний з Кремлем російський воєнний блогер стверджував про "нічого хорошого для Києва" у новій версії угоди щодо корисних копалин. Блогер заявив, що ця угода є "принизливою" для України. Він стверджував, що у разі підписання угоди, Зеленський "продасть блага своєї країни за безцінь".

Кремлівські чиновники також намагаються перешкодити США та Україні укласти угоду щодо корисних копалин, висуваючи конкурувальні пропозиції. Так, 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна має "на порядок" більше рідкоземельних матеріалів, ніж Україна. Диктатор заявив, що Росія може співпрацювати як з урядом США, так і з американськими компаніями у капітальних інвестиційних проєктах для рідкоземельних матеріалів. Путін говорив про запаси корисних копалин як у Росії, так і в окупованій частині України у намаганнях закликати США інвестувати у "російські" рідкоземельні мінерали. Також очільник Кремля запропонував укласти угоди зі США про постачання російського алюмінію.

Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій і новопризначений спецпредставник Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмітрієв заявив, що Москва відкрита для економічної співпраці зі США. За його словами, перший етап співпраці буде в енергетичній галузі, і така співпраця є ключовою для "більш стійкої світової економіки".

Який особистий інтерес Кремля, щоб зірвати угоду України зі США?

Аналітики ISW зазначили, що Кремль має особистий інтерес у тому, щоб запобігти підписанню українсько-американської угоди про мінерали, оскільки ця угода зобов’язує США здійснювати довгострокові інвестиції в Україну та її суверенітет.

Російська влада витрачає багато часу та зусиль на підрив і спотворення цієї угоди, вказуючи на те, що Кремль розглядає її як перешкоду для досягнення цілей президента Путіна щодо ізоляції та завоювання України.

За оцінками ISW, Путін може вважати, що недопущення угоди є необхідним кроком до того, щоб підштовхнути США до припинення військової допомоги Україні та повного відходу від неї.

"Путін, імовірно, намагається підірвати американсько-українську угоду щодо корисних копалин, щоб запобігти поглибленню американсько-українських зв’язків у надії, що Росія зможе знищити або вимагати від України значних територіальних поступок під час майбутніх переговорів до того, як економічні проблеми та питання формування збройних сил Росії почнуть суттєво перешкоджати здатності Росії просуватися на полі бою 2025 року та далі", – йдеться у звіті.

До слова, Зеленський заявив про готовність підписати угоду зі США про корисні копалини, якщо будуть готові обидві сторони, та буде почута позиція України.