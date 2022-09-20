Як має завершитися війна Україні - Ердоган висловив своє бачення на Генасамблеї ООН

За словами президента Туреччини, його країна докладає зусиль для припинення війни, і інші країни повинні цьому сприяти.

Війна має завершитися шляхом захисту територіальної цілісності України.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"У війни ніколи не буде тріумфу, а в справедливому мирному процесі не буде переможених", - сказав Ердоган і закликав покласти край війні в Україні.

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Турецький президент закликав світ підтримати "мирні ініціативи Туреччини щодо врегулювання цієї суперечки раз і назавжди", передає УНІАН.

"Нам потрібен гідний вихід з цієї кризи. І це можливо тільки через дипломатичне рішення, яке є раціональним, справедливим, і придатним для застосування", – сказав він.

За словами Ердогана, Туреччина докладає зусиль для припинення війни, і інші країни повинні цьому сприяти.

На тлі заяв про підготовку так званого референдуму про приєднання окупованих територій України до Росії, президент Туреччини наголосив на пріоритетності захисту територіальної цілісності України.

"Ми докладаємо величезних зусиль для того, щоб війна була завершена шляхом захисту територіальної цілісності і суверенітету України раз і назавжди. Ми хотіли б звернутися до всіх міжнародних організацій і країн світу – підтримайте мирні ініціативи Туреччини щодо врегулювання цієї суперечки", – підсумував він.

Нагадаємо, після заяв про проведення "референдумів", у Росії можуть заявити про загальну мобілізацію. Адже російські загарбники можуть вважати вогневий вплив на окуповані частини Херсонської, Запорізької областей та "ЛДНР" посяганням на "свої" території. Проте, на думку військового експерта Петра Черника, оголошенням мобілізації РФ лише пришвидшить свій колапс.

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