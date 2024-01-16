Як можна бути задоволеними, якщо на нас летять ракети з західними компонентами — Зеленський про санкції проти РФ

"Потужні" санкції Заходу проти РФ не заважають Кремлю продовжувати виготовляти ракети та завдавати ударів по Україні.

Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив під час Всесвітнього Економічного форуму в Давосі.

"Як можна бути задоволеними санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо вони навіть не блокують її виробництво ракет? У кожній російській ракеті є компоненти з західних країн, дюжини компонентів у кожній ракеті. Це слабкість Заходу, що російська атомна промисловість досі не під санкціями, попри те, що Путін є єдиним терористом у світі, який захопив АЕС у заручники", - наголосив Зеленський.

Президент заявив, що повинно бути сильне рішення цього року, коли заморожені російські активи будуть переведені на захист від російської війни та на відбудову України.

"Путін любить гроші понад усе. Чим більше його олігархи, друзі, спільники втратять, тим більше він пожалкує. Путін повинен пожалкувати. Потрібно, щоб він програв", - додав президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна таки отримає гроші на післявоєнного відновлення із заморожених активів Російської Федерації. Їх вистачить, щоб покрити 80% потреб у відновленні держави.

Слід додати, що раніше видання The Financial Times підтримало ідею, що Євросоюз та США повинні вилучити заморожені активи Росії і передати їх Україні. Видання повідомило, що у випадку з Україною вже існує реєстр збитків, який веде Інститут KSE, який станом на червень 2023 року оцінив їх у понад 250 мільярдів доларів через пошкодження нерухомості та інфраструктури, а також економічні втрати від повномасштабної війни. Важко отримати точні цифри щодо того, скільки російських грошей заморожено в Європі та США, але більшість оцінок каже про близько 300 мільярдів доларів.

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