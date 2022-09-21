Як можна терпіти те, що постійний член Ради безпеки ООН веде геноцидну війну - президент Литви

Президент Литви вважає нетерпимою ситуацію, коли постійний член Радбезу ООН веде війну для знищення сусідньої країни. Він закликав створити суд для розгляду воєнних злочинів Росії.

Про це Гітанас Науседа заявив під час виступу на Генасамблеї ООН, - пише Укрінформ.

«Як ми можемо терпіти те, що постійний член Ради безпеки ООН веде геноцидну війну на завоювання та знищення? Країна жорстоко зневажає світовий лад, заснований на правилах. Країна, дії якої ускладнюють підтримку миру та безпеки на всій планеті», - зауважив литовський лідер.

За його словами, «за маскою енергетичної наддержави ховається небезпечна імперська держава, яка намагається окупувати та анексувати своїх сусідів». При цьому Росія шукає причини, які б виправдовували цю анексію.

Президент Литви наголосив, що кожен член ООН повинен поважати правила міжнародного порядку, «які ми створювали десятиліттями». Відповідно, міжнародне товариство має вирішити, що є терпимим, а що - ні, і які «червоні лінії були перетнуті».

Міжнародне товариство зобов'язане консолідувати зусилля, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у злочинах, скоєних на війні проти України. «Литва й надалі використовуватиме механізми притягнення до відповідальності за масові звірства, які відбуваються на території України. Я закликаю світову спільноту скликати спеціальний суд для розгляду воєнних злочинів. Крім того, необхідно виробити механізм відшкодування збитків жертвам цих злочинів», - резюмував президент Литви.

Як повідомляли раніше, у Кремлі заявили, що "спецоперація" пройшла точку неповернення, але вони готові домовлятись з Україною.

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