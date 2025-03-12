Як насправді Путін сприймає припинення вогню на місяць — що дізнався Reuters

Президент Росії Володимир Путін навряд чи прийме пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела в Кремлі.

За даними журналістів, Росії необхідно буде обговорити умови припинення вогню та отримати якісь гарантії.

"Путіну важко погодитися на це у нинішньому вигляді. У нього сильна позиція, тому що Росія наступає", — сказало джерело видання.

Співрозмовник також заявив, що без гарантій припинення вогню позиція Росії може швидко послабитись, і тоді Захід може звинуватити РФ в нездатності покласти край бойовим діям.

Інше джерело повідомило, що з точки зору Москви пропозиція про припинення вогню — це як пастка, оскільки Путіну буде складно зупинити війну без конкретних гарантій чи обіцянок.

Третє російське джерело повідомило, що "загальна картина така, що Сполучені Штати погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими та прикрасили цей крок пропозицією про припинення вогню".

Кремль поки не зробив офіційних коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, 11 березня США погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідувальними даними після того, як Україна висловила готовність підтримати пропозицію про припинення вогню.

Україна підтвердила свою готовність до 30-денного припинення вогню, однак це не означає заморожування конфлікту.

Американська пропозиція передбачає повне припинення вогню в українсько-російській війні, і це є більшим за пропозицію про перемир’я на морі та в повітрі, з якою на переговорах у Джидді виступала українська сторона, заявив 11 березня у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Коментуючи результати переговорів, їхній учасник держсекретар США Марко Рубіо повторив тезу про те, що українсько-російська війна "не має військового вирішення".

"Перш ніж вести переговори, потрібно припинити стрілянину. Українці на це погодилися. Ми сподіваємося, що росіяни скажуть "так", щоб ми могли закінчити війну у спосіб, який буде прийнятним для обох сторін", – сказав очільник зовнішньополітичного відомства США, додавши, що "ні" з боку Росії означатиме перешкоду цим зусиллям.

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