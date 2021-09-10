"Як нові iPhone": Зеленський заявив, що у світі щороку будуть з'являтися нові віруси

Зеленський каже, що світ ризикує так нічого і не зрозуміти після COVID-19.

У світі щороку можуть з'являтися нові віруси та нові загрози. Але разом із ними і нові вакцини, які "як і зарядки до iPhone будуть підходити тільки до окремого вірусу".

Про це завив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).

"У ньому (світі. - Ред.) завжди будуть з'являтися віруси, будуть нові загрози, нові бомби, бо світ веде змагання за ринки, ринки впливу, економіку іноді інших держав, не тільки своєї. Ядерна, біологічна, хімічна, інформаційна зброя - ось, чого на сьогодні прагне світ, бо це сила, влада, вплив. Але в такому випадку віруси будуть з'являтися щороку, як новий iPhone: COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23. А потім - нові "бренди", нові цифри, нові вакцини, що як зарядки до тих самих iPhone будуть підходити тільки до окремого вірусу", - висловися Зеленський.

Крім того, український лідер припустив, що "світ ризикує так нічого і не зрозуміти після COVID-19": "Він може його подолати, але він не набуває колективного імунітету, бо все вирішує індивідуально кожен сам за себе".

"Сьогодні ми говоримо про кроки виживання після ковіду. Та, на мою думку, біда в тому, що ми обговорюємо нові виклики, думаючи, що подолали старі. Мені здається, це самообман... Я вважаю, що головний меседж COVID-19 не в тому, що варто посилити біологічну безпеку, розвивати медицину і бути більш гнучким в бізнесі. Все це важливо, але будь-який лікар вам скаже, лікувати треба не симптоми, а першопричину. І це сучасна політика світу", - додав він.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський також заявив, що Україні вдалося вистояти у боротьбі з пропагандою щодо вакцинації від коронавірусу і самою пандемією. Після подолання низки викликів державі не страшні нові хвилі коронавірусу і країна знає, як діяти далі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання