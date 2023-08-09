Як основа припинення вогню: Ердоган висунув пропозицію щодо відновлення "зернової угоди"

Турецький лідер каже, що рішення про поновлення угоди залежить від того, чи країни Заходу "виконають свої обіцянки".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про плани поновити "зернову угоду" в "розширеному масштабі", закликавши країни Заходу допомогти перетворити ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною.

Про це повідомляє Bloomberg.

Напередодні ввечері після телефонної бесіди з президентом Росії Володимиром Путіним турецький лідер сказав: "У нас була ще одна нагода з перших вуст дізнатися про вимоги та очікування Росії (щодо "зернової угоди" – ред.) під час телефонної розмови".

Ердоган також сказав, що разом із Путіним вони поділилися "чутливістю" щодо необхідності доставки зерна до Африки.

Президент Туреччини повідомив, що зараз тривають контакти щодо відновлення зернової ініціативи "з розширеним масштабом", але рішення залежить від того, чи країни Заходу "виконають свої обіцянки". Ердоган не уточнив, про що саме йдеться.

"На жаль, у попередній період принцип лояльності не дотримувався. Не було зроблено жодних дипломатичних кроків, щоб перетворити позитивну атмосферу, створену Чорноморською ініціативою, на припинення вогню, а потім на постійний мир", – сказав турецький лідер.

Нагадаємо, Росія заявила про вихід із "зернової угоди" 17 липня. За оцінками Інституту вивчення війни, зараз Кремль демонструє, що не бажає повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, водночас вимагаючи значних поступок з боку Заходу.

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