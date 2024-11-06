Як перемога Трампа вплине на війну в Україні: нардеп пояснив

Є ймовірність, що США посилять санкційний тиск на Росію або нададуть необхідне озброєння.
Нардеп від “Слуги народу” Єгор Чернєв заявив, що не бачить готовності США збільшувати бюджет на допомогу Україні.
У коментарі Новини.LIVE він зауважив, що замість цього після перемоги Дональда Трампа Україна може отримати певні кредити, як вже неодноразово зазначали республіканці.
За словами Чернєва, є ймовірність, що США посилять санкційний тиск на Росію або нададуть необхідне озброєння.
Однак, за його словами, все залежатиме від того, як розвиватимуться події. Ймовірно, це буде реакцією на дії Кремля у відповідь на пропозицію завершити війну.
Нагадаємо, кандидат в президенти США Дональд Трамп виступив перед своїми прихильниками у Флориді з переможною промовою. Під час виступу він назвав себе 47-м президентом США. Сайт ТСН.ua зібрав головні заяви Трампа.
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