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Як перемога Трампа вплине на війну в Україні: нардеп пояснив

Як перемога Трампа вплине на війну в Україні: нардеп пояснив

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Є ймовірність, що США посилять санкційний тиск на Росію або нададуть необхідне озброєння. 

Нардеп від “Слуги народу” Єгор Чернєв заявив, що не бачить готовності США збільшувати бюджет на допомогу Україні.

У коментарі Новини.LIVE він зауважив, що замість цього після перемоги Дональда Трампа Україна може отримати певні кредити, як вже неодноразово зазначали республіканці. 

За словами Чернєва, є ймовірність, що США посилять санкційний тиск на Росію або нададуть необхідне озброєння. 

Однак, за його словами, все залежатиме від того, як розвиватимуться події. Ймовірно, це буде реакцією на дії Кремля у відповідь на пропозицію завершити війну.

Нагадаємо, кандидат в президенти США Дональд Трамп виступив перед своїми прихильниками у Флориді з переможною промовою. Під час виступу він назвав себе 47-м президентом США. Сайт ТСН.ua зібрав головні заяви Трампа.

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