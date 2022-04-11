Як поводитися у Мережі, щоб не допомагати ворогу під час війни: прості підказки

Не поширюйте інформацію про зброю та технічне обладнання, яке ми отримуємо від партнерів.
Центр протидії дезінформації при РНБО України та Офіс доброчесності НАЗК у рамках проєкту «Доброчесність онлайн» нагадують, як поводитися у мережі, щоб не допомагати ворогу під час війни.
Про це Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадав у Telegram-каналі.
Не поширюйте інформацію про зброю та технічне обладнання, яке ми отримуємо від партнерів
Це чутлива інформація, яку збирає супротивник, щоб використати у війні проти нашої країни. Радіймо тихо.
Пам’ятайте! Зараз будь-який правильний вчинок українця, зокрема у цифровому просторі, наближає нас до перемоги
"Боремо інфотерор разом!", - йдеться у повідомленні.
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