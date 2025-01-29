Як прагматизм Трампа допоможе Україні: аналітики розповіли, чому змінилась риторика США щодо Путіна

Трамп, найімовірніше, домовлятиметься не з Росією, а з Китаєм, адже російська економіка виявилася слабкою і нецікавою для США. Це дає Україні надію на подальшу підтримку США та перемогу у війні.

Президент США Дональд Трамп нещодавно змінив риторику щодо України, Росії та Китаю. Якщо кілька місяців тому він критикував президента України Зеленського та вихвалявся добрими відносинами з кремлівським диктатором Путіним, то зараз він висуває жорсткі ультиматуми Кремлю та поблажливо висловлюється про Китай.

Про це пишуть аналітики Єльського інституту лідерства (США) Джеффрі Зонненфельд і Стівен Тіан в авторській колонці для Newsweek.

Аналітики зауважують, що такі зміни не дивні, адже Трамп відомий своїм прагматизмом, а не принципами. І якщо його "прихильність" змінилася, це лише означає, що становище Росії погіршилося, а Трамп воліє завжди перебувати в таборі переможців.

Ці зміни, на думку авторів статті, демонструють послідовність характеру Трампа та три відмінні риси його стилю лідерства:

Прагматизм важливіший за ідеологію. Лідера не повинні асоціювати з невдахами. Принцип "поділяй і володарюй" є ключовим інструментом влади.

"Відчуваючи запах поразки від незліченних військових, економічних і дипломатичних невдач Путіна, Трамп не бачить у ньому гідного союзника. Ба більше, його злить, що Путін самовпевнено вважає себе ляльковиком, який може керувати Трампом. Натомість у Китаї він бачить найкращого союзника", – зазначають аналітики.

На їхню думку, після саміту БРІКС у Казані торік восени Трамп зрозумів, що піднесення коаліції РФ, КНДР та Ірану, яку у світі вже прозвали "віссю зла", становить велику загрозу для його впливу. Водночас російська економіка перебуває у скрутному становищі, з двозначною інфляцією, знеціненням рубля і рекордним дефіцитом. У такій ситуації Трамп очікувано дотримується принципу "поділяй і володарюй" та погрожує посилити санкції проти Росії.

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"Так само, як Трамп нацьковує Францію з Німеччиною, Великою Британію з ЄС, Boeing з Lockheed, Ford з General Motors, Канаду з Мексикою, а Сема Альтмана з Ілоном Маском, схоже, між Китаєм і Росією розгорається змагання за те, хто першим зможе укласти більш вигідну угоду", – припускають аналітики.

Водночас президент США, для якого гроші є одним із чутливих місць, схоже, нарешті оцінив різницю між прибутковим китайським ринком і "ліліпутською" економікою РФ після виходу з російського ринку понад 1000 найбільших міжнародних компаній. Це може бути причиною того, що нещодавно Трамп запропонував знизити мита на всі китайські продукти від 60% до 10% і зняти заборону TikTok, а також запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію.

"Якби Трамп справді хотів покласти край українському конфлікту, попри ціну та наслідки, він міг би вже змусити Україну здатися. Але стримуючись і викриваючи блеф Путіна, він підвищує ставки. І це відкриває можливість, що Трамп – єдиний з усіх людей – може принести Україні перемогу, яка тривалий час вислизала від неї", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников вважає, що зустріч Путіна з Трампом є великою перемогою для РФ. За його словами, раніше для американської адміністрації ізоляція Росії від Заходу була вагомим інструментом тиску.

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