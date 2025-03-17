Переговори Трампа з Путіним відбудуться у відповідний момент – голова нацрозвідки США

За її словами, американський лідер чітко розуміє ситуацію та має пріоритет – припинити війну.

Президент США Дональд Трамп зосереджений на досягненні миру та досягнув безпрецедентного прогресу в переговорах між Росією та Україною.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард в інтерв’ю телеканалу NDTV.

За її словами, американський лідер чітко розуміє ситуацію та має пріоритет – припинити війну.

"Президент Трамп дуже ясно бачить цей конфлікт. Він чітко визначив свою позицію та головний пріоритет – покласти край цій війні. Він зосереджений на мирі", – зазначила Габбард.

Вона наголосила, що переговори між Україною та Росією тільки розпочалися, і Трамп очікує на їхній успіх не заради себе, а заради встановлення миру та припинення загибелі невинних людей.

"У нас є найкращі переговорники, які працюють як з українцями, так і з Росією", – додала глава розвідки.

Габбард також підкреслила, що за попередньої адміністрації не було реальних зусиль для досягнення миру чи безпосереднього діалогу з Володимиром Путіним.

"За дуже короткий час Трамп досяг більшого прогресу на шляху до миру, ніж будь-які попередні спроби", – заявила вона.

За її словами, переговори Трампа з президентом Росії відбудуться у відповідний момент і будуть продуктивними, адже американський лідер демонструє непохитну відданість мирному врегулюванню.

Раніше ми писали, що президент Росії Володимир Путін розуміє, що президент США Дональд Трамп хоче якомога швидших чітких рішень щодо припинення війни в Україні, і намагається це використати.