Як Росія може відкрити новий фронт в Європі: Маломуж відповів

Генерал заявив, що Росія наразі не може знайти ще 300-400 тисяч для потенційного нападу на іншу країну.

Війна Росії проти України, стала не першим випадком російської агресії за правління Володимира Путіна. Деякі ознаки вказують на те, що Кремль може спробувати відкрити новий фронт.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж прокоментував цю інформацію для 24 Каналу.

Згідно з інформацією видання Bild, існують побоювання, що вже цієї осені Росія може напасти на Литву. Президент України Володимир Зеленський також повідомляв про можливість російських атак на інші країни НАТО.

Маломуж пояснив, що Росія розглядає різні варіанти агресії, зокрема удари по колишніх членах СРСР, які є партнерами України.

"Але це все далекі плани. Сьогодні під час активних бойових дій на нашій території, коли ми не лише стримуємо ворога, а й знищуємо його, ресурсів для наступу на країни Балтії Росія зараз не має", — зазначив Маломуж.

Одним із факторів до зупинки Росії стало посилення та переозброєння європейських країн.

"Потенційно треба готуватися. Правильно, що Bild пише про потенційні загрози, але до їхньої реалізації, як було проти України, дуже далеко. В Україні Путін прорахувався, тому сьогодні буде просто дути на воду, адже розпочати війну із Заходом для нього – це великі втрати і прискорення його краху", — пояснив генерал.

Водночас Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що початок повномасштабної агресії Росії проти України стався після масштабних військових навчань у Білорусі. У 2025 році на території Білорусі знову проходять великі маневри, що викликає тривогу серед європейських країн.

Світові розвідки ще до початку вторгнення Росії в Україну вказували на можливі терміни та напрямки наступу. Генерал армії переконаний, що якби міжнародна спільнота вчасно вжила рішучих заходів, поставивши ультиматум Кремлю, Росія, ймовірно, не наважилася б на напад.

"Зараз будь-які навчання можна розглядати як сценарій агресивний, тому і Зеленський говорить, що варто готуватися, до цього готується і Європа", — додав екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Він зазначив, що Кремль вже залучив 800 тисяч солдатів на фронтах України, і наразі знайти ще 300-400 тисяч для потенційного нападу на іншу країну виглядає майже неможливим. За його словами, в планах Путіна — нагнітати напругу та переконувати білоруського лідера Олександра Лукашенка приєднатися до його агресивних планів. Маломуж додав, що Лукашенко усвідомлює, що його армія не готова до активних бойових дій і може стати слабкою ланкою в армії РФ.

Нагадаємо, росіяни активізувалися на Покровському напрямку.

Читайте також: