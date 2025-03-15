Як ставляться українці до ідеї проведення виборів під час війни – відповідь соціологині

Суспільний запит на сильну оборону та безпеку зростає – українці виступають за вибори після перемоги.

Більшість українців вважають, що вибори варто проводити лише після завершення війни, адже існують ризики для безпеки.

Про це розповіла соціологиня і засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк в інтерв'ю "РБК-Україна".

За її словами, думки українців у березні стосовно виборів значно змінились

"Так, у березні 58% українців зазначили, що вибори потрібно проводити тільки після завершення війни. Цей показник зріс у порівнянні до заміру у лютому 2025, коли було 52%. Люди розуміють ризики для безпеки, і те, як РФ може скористатися моментом для внутрішньої дестабілізації України", - розповіла вона.

Також вона розповіла, що стосовно опитування, якби президентські вибори в Україні відбулися найближчої неділі, в них, за нашими даними, взяли б участь 74% опитаних. Цей показник залишається стабільним із липня 2024 року. Висока готовність до участі у виборах також підтверджує тезу про відданість більшості українців принципам демократії. Але, зважаючи на пріоритетність національної безпеки.

Євгенія Близнюк зазначила, що наразі спостерігається зростання підтримки лідерів, асоційованих з обороною та безпекою країни. Запит на побудову сильної обороноздатної країни буде колосальним.

Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада не змогла ухвалити заяву про підтримку демократії та проведення виборів після встановлення сталого миру.

Президент України Володимир Зеленський заявляв що проведення виборчого процесу досі залишається неможливим як через законодавство, так і через велику кількість питань та викликів щодо гарантування безпеки та демократичності цього процесу. Він вважає, що ця нова хвиля розмов про вибори може бути небезпечною і може стати тиском на Україну.

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