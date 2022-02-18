Як світ обговорює ескалацію довкола України та порушення РФ Мінських угод: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент США Джо Байден організує зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України. Читати далі –>
- Росія досі не виконала повністю жодне своє зобов’язання згідно з комплексом заходів з виконання Мінських угод. Читати далі –>
- США дуже сподіваються, що Росія позитивно відреагує на пропозицію держсекретаря США Ентоні Блінкена зустрітися із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві наступного тижня. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Читати далі –>
- Шість членів Ради Безпеки ООН виступили на підтримку України та засудили намір РФ визнати так звані “ЛДНР”. Читати далі –>