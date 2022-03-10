Як світ реагує на ситуацію в Україні та заява Зеленського: п'ять головних новин за ніч

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять головних новин за ніч:
- Палата представників Конгресу США в середу проголосувала за надання допомоги Україні в розмірі 13,6 млрд доларів. Читати далі –>
- Канада відправить до України літак із допомогою на загальну суму в 50 мільйонів доларів. Зокрема, там буде і зброя. Читати далі –>
- Американський будівельний гігант - компанія Caterpillar оголосила про згортання своєї бізнес-діяльності на території Росії, а також про виділення понад $1 млн на розв’язання гуманітарної кризи в Україні. Читати далі –>
- Нижня палата польського парламенту ухвалила закон про підтримку громадян України, які прибувають у Польщу у зв’язку з розв'язаною Росією війною проти України. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський виступив з черговою промовою. Читати далі –>
Читайте також: