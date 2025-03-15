Яку тактику Трамп може застосувати до Путіна: відповідь Дуди

Незважаючи на позицію Кремля, Україна та США готуються до перемир'я.

Президент РФ Володимир Путін показує незацікавленість у 30-денному припиненні вогню, на яке погодилися українці. Однак Дональд Трамп знає, як на нього вплинути.

Про це в інтерв'ю Бі-бі-сі сказав президент Польщі Анджей Дуда

"Я спокійно на це дивлюся. Наскільки я розумію, президент Дональд Трамп прагне посадити сторони за стіл переговорів. І це важливо, тому що дехто стверджував, що Дональд Трамп не хоче бачити Україну за столом переговорів. Я вважаю, що від самого початку такі коментарі були абсолютною неправдою і спотворенням реальності", - сказал він.

Водночас Дуда пояснив, як це зробить Трамп.

"Як він це робить? Він веде попередні переговори з тими, хто сяде за стіл. Зустріч з Україною минула успішно, а російська сторона, як бачите, поводиться так, як поводиться...Я розумію, що президент Дональд Трамп має план, як поводитися з Росією, з Володимиром Путіним у цій ситуації", - додав президент Польші.

Він також зазначив, що Трамп уже кілька разів сигналізував про це на різних форумах і з різних приводів, у заявах.

"Думаю, він використовуватиме ці методи", - уточнив він.

Нагадаємо, Росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном.

Згідно з оцінками ISW, Кремль залишається відданим своїм давнім експансіоністським планам щодо примусової капітуляції України, незважаючи на переговори з адміністрацією Дональда Трампа.

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