"Як тільки Росія програє": Подоляк розповів, коли Україна може вступити до НАТО

Для України принципово – виграти війну, щоб не дати Росії заважати вступу до НАТО.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що тільки-но Україна переможе у війні, не буде жодної перепони для вступу до НАТО.

Про це радник голови ОП сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Фінляндія і Швеція вже практично є членами Альянсу. І немає різниці, що та чи інша країна якісь свої особисті питання спробує вирішити, блокуючи ті чи інші рішення", – зауважив Подоляк.

У контексті вступу до Альянсу він зауважив, що для України "трішки інакше все буде виглядати".

"Для нас принципово – виграти війну, тому що це питання не тільки територій. Питання в тому, щоб ми змогли на певний час заборонити Росії проявляти свою негативну активність, яка впливала на неможливість нашого вступу до НАТО. Для нас принципово – тільки Росія. Як тільки Україна закінчує війну, як тільки Росія програє, після цього не буде жодної перепони для нас, щоб вступити в НАТО", – розповів радник голови ОП.

"Більше того, всі країни, які сьогодні ще коливаються і намагаються взяти свою вигоду від "проросійськості", вони стануть першими, хто голосуватиме за те, щоб Україна отримала певні дивіденди, в тому числі в рамках юридичного оформлення нашого союзу", – зауважив Подоляк.

Нагадаємо, 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав так звані документи про “приєднання” українських окупованих територій до складу РФ.

Невдовзі після цього президент України Володимир Зеленський оголосив, що держава подає заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

Зеленський терміново звернувся до українців через заяву Путіна

Читайте також: